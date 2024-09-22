"Хезболла" предприняла еще две ракетные атаки на Израиль

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Как сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в воскресенье утром ливанское движение "Хезболла" с территории Ливана нанесло два массированных ракетных удара по израильской территории.

"В общей сложности за ночь (с субботы на воскресенье - ИФ) "Хезболла" выпустила около 30 ракет по районам на севере Израиля", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Большинство ракет было перехвачено средствами ПВО, по данным медиков, пострадавших нет.

Ранее ЦАХАЛ сообщала что вечером в субботу "Хезболла" выпустила по меньшей мере 10 ракет по северным городам в Изреельской долине Израиля, что стало самым массированным ракетным обстрелом группировкой израильской территории с начала войны в октябре прошлого года.

Как следует из распространенного "Хезболлой" заявления, целью удара была израильская авиабаза Рамат-Давид, расположенная примерно в 50 км от ливанской границы.

Представитель ЦАХАЛ Даниель Хагари сообщил журналистам, что в субботу вечером израильские ВВС нанесли серию ударов по примерно 110 объектам "Хезболлы" в Ливане, включая ракетные установки, было поражено около 290 целей "Хезболлы". В течение субботы ЦАХАЛ атаковал более чем 400 ракетных установкам "Хезболлы".

Хагари предупредил, что следует ожидать новых ракетных ударов.