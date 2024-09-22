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Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 сентября

"Хезболла" выпустила около 30 ракет по Израилю, 15 БПЛА сбили за ночь над регионами РФ, Харрис согласилась на повторные дебаты с Трампом

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Хезболла" выпустила около 30 ракет по районам на севере Израиля. По данным ЦАХАЛ, целью ударов была авиабаза Рамат-Давид, расположенная в 50 км от ливанской границы. Большинство ракет были перехвачены средствами ПВО.

- Во Франции объявили состав нового правительства. Министром иностранных дел назначен бывший министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро, министром финансов стал представитель партии "Возрождение" Антуан Арман, министром внутренних дел – Брюно Ретайо от "Республиканцев".

- Камала Харрис приняла приглашение CNN о проведении повторных дебатов с Дональдом Трампом 23 октября.

- Два человека пострадали в результате возгорания бензовоза на АЗС в Ставропольском крае. Инцидент произошел на автодороге Новоселицкое – Александровское. По предварительным данным, причиной возгорания стала вспышка паров топлива на бензовозе. К часу ночи пожар был потушен.

- 15 украинских БПЛА сбили за ночь средствами ПВО над Ростовской, Курской, Астраханской, Белгородской, Воронежской областями и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.

- Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) призвали к урегулированию украинского конфликта. Такая позиция изложена в совместном заявлении по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министров Австралии, Индии и Японии в американском штате Делавэр.

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