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"Хезболла" выпустила по Израилю не менее 10 реактивных снарядов

Израиль в течение субботы нанес удары по 400 пусковым установкам "Хезболлы"

"Хезболла" выпустила по Израилю не менее 10 реактивных снарядов
Обстрел северных районов Израиля с территории Ливана. Архивное фото
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Вечером в субботу ливанское движение "Хезболла" выпустило по меньшей мере 10 ракет по северным городам в Изреельской долине Израиля, что стало самым массированным ракетным обстрелом группировкой израильской территории с начала войны в октябре прошлого года, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Она отметила, что "большинство из 10 ракет, выпущенных из Ливана, были перехвачены средствами ПВО, идет расследование по меньшей мере одного ракетного удара по этому району".

Как следует из распространенного "Хезболлой" заявления, целью удара была израильская авиабаза Рамат-Давид, расположенная примерно в 50 км от ливанской границы.

Представитель ЦАХАЛ Даниель Хагари сообщил журналистам, что в субботу вечером израильские ВВС нанесли серию ударов по примерно 110 объектам "Хезболлы" в Ливане, включая ракетные установки, было поражено около 290 целей "Хезболлы". В течение субботы ЦАХАЛ атаковал более чем 400 ракетных установкам "Хезболлы".

По словам Хагари, следует ожидать новых ракетных ударов.

В соответствии со сложившейся обстановкой правительство отдало указание гражданам северных районов Израиля избегать массовых мероприятий. На открытом воздухе число собравшихся не должно превышать 30 человек, в помещении - 300 человек, сообщила The Times of Israel.

Хроника 07 октября 2023 года – 22 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Хезболла Ливан Израиль
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