Эрдоган опасается развязывания регионального конфликта после ударов Израиля по Ливану

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Удары Израиля по Ливану - попытка развязывания регионального конфликта, и международное сообщество делает недостаточно для стабилизации обстановки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Недавние атаки против Ливана и недавние заявления, сделанные Израилем, являются очевидным проявлением усилий по распространению войны в регионе", - сказал Эрдоган в Нью-Йорке на мероприятии, организованном турецко-американским национальным руководящим комитетом (TASC).

Президент Турции упрекнул международные организации в том, что они прикладывают недостаточно усилий для завершения конфликта в секторе Газа, отметив, что межгосударственные механизмы, которые должны обеспечивать мир и безопасность, находятся в "состоянии морального разложения".

При этом он добавил, что Турция делает все возможное, чтобы остановить конфликт.

В США Эрдоган прибыл на Генассамблею ООН. Выступления руководителей стран мира на ГА ООН, как ожидается, стартуют во вторник.