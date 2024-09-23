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Израиль наносит массированные удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля наносит удары по объектам движения "Хезболла" в Ливане, сообщают израильские военные.

"Армия обороны Израиля наносит массированные удары по объектам террористов, принадлежащим террористической организации "Хезболла" в Ливане", - говорится в сообщении военных в Telegram.

В миреМинздрав Ливана заявил, что число жертв пятничного удара Израиля достигло 45 человекМинздрав Ливана заявил, что число жертв пятничного удара Израиля достигло 45 человекЧитать подробнее

В нем отмечается, что подробности последуют.

Тем временем ливанские СМИ сообщают о крупных израильских авиаударах на юге Ливана, а также в глубине страны в долине Бекаа.

Обостряющийся конфликт между Израилем и "Хезболлой" вызывает опасения во всем мире из-за возможности полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Накануне ливанский телерадиоканал LBC со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщил, что число жертв израильских авиаударов по южному предместью Бейрута в минувшую пятницу увеличилось до 45 человек.

Израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду ливанской столицы Дахия, который считается оплотом движения "Хезболла".

Израильский удар в пятницу последовал за запуском "Хезболлой" около 140 ракет по Израилю. По данным израильских военных, большинство из них были сбиты израильской системой противоракетной обороны "Железный купол".

The Jerusalem Post сообщала, что израильские ВВС в воскресенье нанесли более 60 ударов по целям в Ливане. По данным издания, удары нанесены по ракетным пусковым установкам и инфраструктуре движения "Хезболла" на юге Ливана.

В результате атак с использованием пейджеров и портативных радиостанций в Ливане во вторник и среду погибли 37 человек и тысячи получили ранения.

Взрывы пейджеров в Ливане

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Хроника 07 октября 2023 года – 23 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла
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