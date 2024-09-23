Глава Минобороны Израиля проинформировал шефа Пентагона об ударах по "Хезболле"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галант обсудил в ходе телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином ситуацию в регионе и недавние израильские удары по ливанской группировке "Хезболла".

"Я предоставил министру оценку угроз со стороны "Хезболлы" и сообщил ему об операциях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), нацеленных на ослабление способностей группировки совершать атаки против израильских мирных граждан", - написал Галант в социальной сети X в понедельник.

Министры, по его словам, также обсудили ситуацию в ближневосточном регионе и угрозу со стороны Ирана и поддерживаемых им группировок.

Галант отметил, что разговор состоялся в воскресенье вечером.

За предыдущую неделю СМИ неоднократно сообщали о крупных атаках Израиля по "Хезболле". В частности, утром в понедельник в ЦАХАЛ сообщили, что наносят очередные массированные удары по объектам группировки в Ливане.