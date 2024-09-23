Поиск

Глава Минобороны Израиля проинформировал шефа Пентагона об ударах по "Хезболле"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галант обсудил в ходе телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином ситуацию в регионе и недавние израильские удары по ливанской группировке "Хезболла".

"Я предоставил министру оценку угроз со стороны "Хезболлы" и сообщил ему об операциях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), нацеленных на ослабление способностей группировки совершать атаки против израильских мирных граждан", - написал Галант в социальной сети X в понедельник.

Министры, по его словам, также обсудили ситуацию в ближневосточном регионе и угрозу со стороны Ирана и поддерживаемых им группировок.

Галант отметил, что разговор состоялся в воскресенье вечером.

За предыдущую неделю СМИ неоднократно сообщали о крупных атаках Израиля по "Хезболле". В частности, утром в понедельник в ЦАХАЛ сообщили, что наносят очередные массированные удары по объектам группировки в Ливане.

Израиль Пентагон Хезболла Йоав Галант
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль наносит массированные удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

S&P 500 и Nasdaq в пятницу закрылись в минусе

S&P 500 и Nasdaq в пятницу закрылись в минусе

Трамп в случае неудачи не будет баллотироваться в президенты в 2028 году

Трамп в случае неудачи не будет баллотироваться в президенты в 2028 году

Что произошло за день: воскресенье, 22 сентября

Пакистанский полицейский погиб при взрыве бомбы близ кортежа с послами РФ и других стран

Дороги в одной из провинций ЮАР оказались заблокированы из-за снегопада

Дороги в одной из провинций ЮАР оказались заблокированы из-за снегопада

До 51 возросло количество жертв взрыва метана на шахте в Иране

СМИ сообщили о новых ударах Израиля по югу Ливана

Минздрав Ливана заявил, что число жертв пятничного удара Израиля достигло 45 человек

Минздрав Ливана заявил, что число жертв пятничного удара Израиля достигло 45 человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });