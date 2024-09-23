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Тегеран обвинил Израиль в попытке расширить конфликт, чтобы выйти из тупика в Газе

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Израиль старается выйти из тупика, в который зашел в боях в секторе Газа, за счет втягивания в конфликт ближневосточного региона, заявил Press TV глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Израиль считает так: расширив поле боя, они смогут выйти из безвыходной ситуации в Газе. Мы всецело предупреждены об этой опасности и не попадемся в эту ловушку", - сказал министр и подчеркнул, что после года боев Израилю не удалось ликвидировать группировку ХАМАС.

Кроме того, Аракчи отверг заявления властей США о том, что они не знали о готовящейся в Ливане атаке со взрывом пейджеров и раций: "Никто не поверит, будто американцы не были осведомлены".

Он напомнил, что между Тегераном и Вашингтоном существуют разногласия, причем некоторые из них носят "фундаментальный характер". По его словам, преодоление этих разногласий в полном объеме невозможно. Однако, уточнил Аракчи, сторонам по силам "сократить издержки" в отношениях сторон, и перед МИД Ирана поставили задание изучить возможные пути к достижению этой цели.

Ранее сообщалось, что Израиль с утра понедельника поразил более 300 целей движения "Хезболла" в Ливане. The Times of Israel писала, что израильские военные предупредили граждан Ливана, что будут атаковать дома мирных жителей, в которых, по информации армии, может храниться оружие группировки.

Взрывы пейджеров в Ливане

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Хроника 07 октября 2023 года – 23 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Аббас Аракчи Газа Израиль Иран Ливан США Хезболла
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