Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Два вида турбулентности на картине ван Гога, квантовая запутанность топ-кварков на Большом адронном коллайдере, а также первые результаты лабораторных исследований грунта с обратной стороны Луны

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физики проанализировали "Звездную ночь" Винсента ван Гога и обнаружили, что он отобразил два различных вида турбулентности, каждый из которых правдив с физической точки зрения – как в масштабе всего полотна (турбулентность Ричардсона – Колмогорова), так и в случае отдельных вихрей (Бэтчелора). Ранее ученые изучали разные части картины и выдвигали противоречащие друг другу гипотезы о том, какой модели турбулентности соответствуют узоры на картине. Новая работа ученых должна закончить этот спор. Нидерландский художник правдиво изобразил крупномасштабную структуру турбулентных потоков и, используя льняное масло с каменным порошком, сохранил физическую достоверность в масштабах отдельных вихрей.

- Новая находка в мире титанов космоса — самая длинная система джетов у активной галактики Порфирион, свет от которых шел до нас около 6 млрд лет. Протяженность джетов составила около семи мегапарсек. Почему такая система смогла быть устойчивой при такой протяженности, остается не до конца ясным. Оценка энергии, переносимой джетами в межгалактическую среду сравнима с энергией, высвобождаемой во время слияний скоплений галактик.

- Когда в ордовикский период в земных океанах ползали трилобиты и ракоскорпионы, в небесах над ними можно было заметить экваториальное кольцо, возникшее из-за разрушения вблизи Земли астероида типа обыкновенного хондрита. Астероид мог оказаться возле Земли 466 млн лет назад. Из-за приливного разрушения он распадался, и образовалось кольцо, которое распадалось в течение нескольких десятков миллионов лет. По мнению ученых, на кольцо указывает пространственное распределение земных кратеров того времени.

- Впервые в истории можно посмотреть крупным планом на грунт, собранный на обратной стороне Луны. Это стало возможным благодаря публикации первых данных лабораторных исследований реголита, взятого китайской станцией "Чанъэ-6", которая полетела в космос в мае этого года. Пробы грунта были собраны на равнинной зоне между центром и южным краем кратера Аполлон в ударном бассейне Южный полюс – Эйткен в южном полушарии Луны. Общая масса полученного грунта составила 1935,3 грамм. Оказалось, что образцы представляют собой смесь местных базальтов и небазальтовых выбросов из кратеров, при этом грунт оказался достаточно рыхлым. Визуально доставленный реголит – серо-черного цвета. У него больше светлых частиц, чем у грунта, собранного станцией "Чанъэ-5" на видимой стороне Луны.

- Физики на Большом адронном коллайдере увидели квантовую запутанность между фундаментальными частицами – топ-кварками. Отмечается, что это первое наблюдение квантовой запутанности кварков и самое высокоэнергетическое наблюдение запутывания на сегодняшний день. Квантовая запутанность – свойство в квантовой механике, при котором состояния квантово-запутанных частиц оказываются связанными друг с другом вне зависимости от расстояния между ними.

- Нарушения сна у детей в 10 лет (препубертатного возраста) могут указать на риск суицидальных наклонностей двумя годами позже. Это выяснили американские ученые, проанализировавшие данные почти 9 тысяч детей. Нарушения сна у них регистрировали с помощью опроса родителей. Склонность участников к суициду оценивали через два года по заполненным ими самими и их родителями электронным опросникам. Факторами, дополнительно повышающими риск, оказались избыточная сонливость и частота ночных кошмаров.

- Политики с технократическим мышлением считают приемлемым больший рост средней температуры и низкие цены на углеродные выбросы, а еще склонны придерживаться менее строгой климатической политики. К такому выводу пришли ученые из Марбургского университета, опросившие 277 делегатов из 110 стран мира на Конференции ООН по изменению климата COP 24.

- Число смертей, непосредственно связанных с бактериальной резистентностью, возрастет с 1,14 млн в 2021 до 1,91 млн в 2050 году, а кумулятивное их количество за 2025-2050 годы превысит 39 млн. Такой прогноз дают научные сотрудники проекта Глобальное бремя болезней (GBD 2021) после систематического анализа устойчивости к противомикробным препаратам.

- Сегодня Шнобелевская премия – хоть и немного странная, но довольно статусная награда. Среди лауреатов все больше серьезных ученых, а сама премия стала лауреатом другой награды – в области научной коммуникации. В этом материале N+1 рассказывает, как это произошло.