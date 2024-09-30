Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Поиск геоглифов с помощью машинного обучения, отклонение астероидов рентгеновским излучением и почему головастики веслоногой лягушки отказались от дефекации

Фото: Planet Observer/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Отклонить от Земли опасный астероид действительно можно, если вблизи него подорвать ядерные заряды, порождающие поток рентгеновского излучения. В лабораторном эксперименте физики в США использовали Z-машину – один из крупнейших в мире источников рентгеновского излучения, установка предназначена для исследования вещества в условиях экстремальных температур и давлений. В качестве целей ученые использовали две мишени из кварца и плавленого кварца (силикатов много в метеоритах) шириной 12 мм. В итоге удалось заметно ускорить мишени из кварца, что говорит о жизнеспособности метода для отклонения астероидов с диаметром до четырех километров.

- Археологи совершили качественный прорыв в исследованиях геоглифов на плато Наска, расположенном на территории современного Перу. Всего за полгода они обнаружили 303 фигуративных изображения, благодаря чему общее количество таких объектов выросло примерно на 70% – с 430 до 733 штук. Достичь таких результатов удалось благодаря машинному обучению, с помощью которого специалисты проанализировали аэрофотоснимки и выявили на них кандидатов в древние геоглифы.

- Плохие новости для людей с больной спиной: систематический обзор показал, что миорелаксанты, по-видимому, не сильно помогают избавиться от боли в пояснице. Однако при болях в шее и невралгии тройничного нерва они вполне эффективны.

- Китайские ученые выяснили, что в 2023 году более трети от всех детей и подростков на планете страдали миопией, а Россия заняла третье место по частоте случаев близорукости в этой возрастной группе. Как отмечается, при сохранении текущих тенденций к 2050 году в этой группе распространенность миопии вырастет почти до 40%, или примерно 750 млн человек.

- Инженеры из Южной Кореи создали дрон Palletrone для перемещения грузов на небольшие дистанции. Уникальность его в том, что управление им похоже на использование колесной тележки, которую нужно толкать. Оператор дрона, держась за ручку, прикладывает к ней усилия, чтобы физически управлять движением летающей платформы в трех измерениях, при этом дрон сохраняет стабильное положение в пространстве

- Женщины, становящиеся суррогатными матерями, непропорционально часто страдают тяжелыми осложнениями в ходе беременности по сравнению с естественным зачатием и ЭКО. При этом риск осложнений у ребенка существенно не повышался.

- Похоже, что у Земли все же есть шансы через несколько миллиардов лет уцелеть при превращении Солнца в красный гигант, увеличив свою орбиту в два раза. В пользу этого говорит найденный у белого карлика при помощи микролинзирования кандидат в экзопланету земного типа.

- Японские зоологи обнаружили, что головастики веслоногих лягушек Kurixalus eiffingeri, которые обитают на Тайване и юге архипелага Рюкю, не испражняются вплоть до превращения во взрослую особь – и все это время хранят фекалии в кишечнике. Такая стратегия гарантирует, что концентрация аммиака (конечного продукта азотистого обмена у костистых рыб и личинок амфибий) в миниатюрных водоемах – в заполненных водой дуплах деревьев и пнях бамбука, где развиваются головастики, – не превысит опасные для этих амфибий уровни. По мнению авторов исследования, похожей стратегии могут придерживаться и другие лягушки, например, древолазы. Головастики, которые развиваются в озерах, прудах или реках, испражняются без ограничений, потому что вода вокруг них быстро растворяет помет и содержащиеся в нем вещества.

- Всесильный ополаскиватель для рта, противорвотное от рака и отрава для крыс, спасшая президента после инфаркта. В этом материале рассказывается, как известные и не очень препараты хотели использовать от одной болячки, а они помогли от другой.

- В еженедельном блоге в рамках совместного проекта N+1 и Российской экономической школы можно узнать про базу экономической науки – рыночную теорию. В статье объясняется, как менялся взгляд на работу рынков, почему глобализация все-таки хороша и как фьючерсы связаны с чикен макнаггетс.