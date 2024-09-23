Израиль призвал ливанцев покинуть дома, которые использует "Хезболла"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила ливанцев, проживающих в долине Бекаа, что в ближайшее время планирует нанести удары по домам, в которых хранится оружие "Хезболлы", сообщает в понедельник The Times of Israel.

"Мы готовимся нанести удары по террористическим целям в долине Бекаа в ближайшем будущем. Там "Хезболла" хранит стратегическое оружие в гражданских зданиях и использует население как живой щит, осознанно ставя людей под угрозу", - заявил в понедельник представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари во время пресс-конференции.

Отмечается, что жители долины получили сообщения на арабском языке с предупреждением о том, что у них есть два часа на то, чтобы покинуть дома, в которых может храниться оружие группировки.

Долина Бекаа находится на востоке страны и имеет протяженность около 120 км и ширину около 16 км, является сельскохозяйственным районом.

Ранее сообщалось, что Израиль с утра понедельника поразил более 300 целей "Хезболлы" в Ливане. По утверждению Хагари, ЦАХАЛ наносил удары только по объектам группировки и домам, в которых хранилось ее оружие.

По данным ливанского министерства здравоохранения, в результате ударов погибли около 100 человек и около 400 пострадали.