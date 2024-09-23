ЦАХАЛ сообщил, что Израиль с утра поразил более 300 целей в Ливане

В результате атак погибли 50 человек, пострадали около 300, сообщает ливанский Минздрав

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким сотням объектов "Хезболлы" в Ливане, сообщили в армии в понедельник.

"Сегодня были поражены более 300 целей", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в социальной сети X в понедельник.

В свою очередь Associated Press со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана сообщает, что в результате атак погибли 50 человек и пострадали около 300.

Утром в понедельник сообщалось о том, что ЦАХАЛ наносит массированные удары по объектам "Хезболлы" в Ливане.

Вместе с тем The Times of Israel передавало, что израильские военные предупредили граждан Ливана, что будут атаковать дома мирных жителей, в которых, по информации армии, может храниться оружие "Хезболлы".

Издание передает, что несколько ракет было запущено в понедельник в сторону Израиля со стороны Ливана. Многие из них были перехвачены, другие попали по открытой местности.