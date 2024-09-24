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Франция призывает провести на неделе заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливане

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Франция выступила с инициативой о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливане в связи с продолжающимися ударами Израиля по ливанской территории, пишет газета Times of Israel.

"Я попросил провести на этой неделе экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Ливану", - сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, выступая на мероприятии в штаб-квартире ООН.

Он призвал все стороны приложить усилия, чтобы "избежать катастрофы в регионе, которая будет разрушительна для всех", особенно для гражданского населения.

В то же время МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выразил "глубокую обеспокоенность атаками Израиля на юг Ливана".

В распространенном МИД заявлении подчеркивается, что ОАЭ "отвергает насилие, эскалацию, непродуманные действия и реакцию, которые игнорируют законы, регулирующие государственные отношения и суверенитет".

В свою очередь, внешнеполитическое ведомство Саудовской Аравии заявило, что наблюдает за происходящим в Ливане с "большой обеспокоенностью", призвав "все стороны проявлять предельную сдержанность".

Королевство также призвало международное сообщество и заинтересованные стороны "сыграть свою роль и продемонстрировать ответственный подход для прекращения всех конфликтов в регионе", подчеркнув "важность уважения суверенитета Ливана".

Тем временем глава ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел в своем заявлении, опубликованном на сайте организации, сообщила, что "глубоко встревожена" ситуацией в Ливане, отметив, что рост насилия представляет опасность для мирных жителей.

"ЮНИСЕФ настоятельно призывает к немедленной деэскалации", - говорится в заявлении Рассел.

По ее словам, "бесчисленное множество детей находится в опасности", многие семьи были вынуждены покинуть свои дома. Она отметила "тревожащий уровень психологического стресса" для детей и в Ливане, и в Израиле на фоне "ставших повседневной реальностью почти на протяжении года" обстрелов.

Израиль в понедельник начал наносить массированные удары по объектам шиитского движения "Хезболла" в Ливане в рамках операции "Стрелы севера".

По данным министерства здравоохранения Ливана, число погибших в результате израильских авиаударов в стране возросло, по меньшей мере, до 492 человек, ранения получили более 1640 человек. Среди погибших 35 детей и 58 женщин.

7 октября 2023 года радикальное движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные стали обстреливать позиции друг друга вдоль границы. Израильские официальные лица ранее не раз предупреждали о неизбежности более масштабного конфликта с группировкой.

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