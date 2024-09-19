Макрон побеседовал по телефону с премьер-министрами Израиля и Ливана

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает BFMTV.

Кроме того, французский лидер отдельно поговорил по телефону с премьером Ливана Наджибом Микати. В разговоре также принимали участие представители военного руководства Ливана.

Как отмечают европейские СМИ, Макрон попросил ливанскую сторону "передать послание местным группировкам, в том числе "Хезболле", во избежание дальнейшей эскалации".

17 сентября в разных частях Ливана одновременно взорвались тысячи пейджеров у членов движения "Хезболла". По данным CNN, это была совместная операция израильской разведки и армии. 18 сентября в Ливане произошла новая серия взрывов. В "Хезболле" сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации.

В "Хезболле" возложили ответственность за взрывы на Израиль и пообещали отомстить.