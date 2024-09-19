Поиск

Макрон побеседовал по телефону с премьер-министрами Израиля и Ливана

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает BFMTV.

Кроме того, французский лидер отдельно поговорил по телефону с премьером Ливана Наджибом Микати. В разговоре также принимали участие представители военного руководства Ливана.

Как отмечают европейские СМИ, Макрон попросил ливанскую сторону "передать послание местным группировкам, в том числе "Хезболле", во избежание дальнейшей эскалации".

17 сентября в разных частях Ливана одновременно взорвались тысячи пейджеров у членов движения "Хезболла". По данным CNN, это была совместная операция израильской разведки и армии. 18 сентября в Ливане произошла новая серия взрывов. В "Хезболле" сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации.

В "Хезболле" возложили ответственность за взрывы на Израиль и пообещали отомстить.

Взрывы пейджеров в Ливане

9
Хроника 07 октября 2023 года – 19 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла Эммануэль Макрон Франция Биньямин Нетаньяху Наджиб Микати
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер-министр Франции выдвинул Барро на пост главы МИД

Премьер-министр Франции выдвинул Барро на пост главы МИД
Обострение палестино-израильского конфликта

ВВС Израиля атаковали три десятка пусковых установок "Хезболлы"

Что произошло за день: четверг, 19 сентября

Байден и Харрис обсудят на встрече с Зеленским 26 сентября поддержку Украины

Байден и Харрис обсудят на встрече с Зеленским 26 сентября поддержку Украины
Обострение палестино-израильского конфликта

Насралла заявил о готовности на случай ввода израильской армии в Ливан

Начальник Генштаба Израиля утвердил план военных операций на севере страны

"Хезболла" заявила, что Израиль со взрывами в Ливане пересек все "красные линии"

"Хезболла" заявила, что Израиль со взрывами в Ливане пересек все "красные линии"
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль сообщил об ударах по позициям "Хезболлы" на юге Ливана

Израиль сообщил об ударах по позициям "Хезболлы" на юге Ливана

Опрос показал примерно одинаковый уровень поддержки у Трампа и Харрис в США

PayPal введет комиссию за обслуживание неактивных счетов клиентов из РФ

PayPal введет комиссию за обслуживание неактивных счетов клиентов из РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });