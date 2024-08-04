МИД Франции призвал сограждан срочно покинуть Ливан

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - МИД Франции рекомендует французским гражданам как можно скорее покинуть Ливан после того, как движение "Хезболла" выпустило минувшей ночью по Израилю десятки ракет.

"Ввиду риска военной эскалации на Ближнем Востоке французским гражданам настоятельно рекомендуется не посещать Ливан", - также говорится в опубликованном в воскресенье документе.

Находящихся в Ливане французов министерство призвало "быть предельно бдительными".

МИД Франции 2 августа напомнил о риске для французов находиться в Иране и рекомендовал соотечественникам как можно скорее покинуть эту страну.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ночь на воскресенье движение "Хезболла" выпустило по южным районам страны порядка 30 снарядов реактивной системы залпового огня. Ранее об обстреле территории Израиля заявила "Хезболла".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства ранее на этой неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте.