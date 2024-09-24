Индия в августе обновила свой рекорд импорта СПГ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Индия в июле 2024 года импортировала 2,784 млн тонн сжиженного природного газа, что на 57% больше, чем в июле 2023 года (1,777 млн тонн), сообщило министерство торговли и промышленности.

Это максимальное значение в истории национальной торговой статистики. Предыдущий пик был в феврале 2020 года (2,672 млн тонн) – он объясним аномальным избытком СПГ на рынке и резким обвалом мировых цен на фоне пандемии.

Росту импорта способствовало прохождение летнего жаркого пика в регионе. В мае и июне наблюдалось существенное превышение климатической нормы. В июле (и далее в августе) температура воздуха в стране приблизилась к нормальной, но она по-прежнему весьма высока и требует большого расхода энергии на охлаждение.

Таким образом, в июле Индия также выступила наиболее активным покупателем СПГ в мире на фоне более умеренной активности Южной Кореи (+17%), Японии (+10%), Тайваня (+6%), Китая (+4%). Европа в это же время сократила импорт СПГ на четверть.

Средняя цена импорта сложилась в июле на уровне $411 за тысячу кубометров после $423 в июне. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в июле 2024 года скорректировался до $434 за тысячу кубометров с $450 в июне.

Крупнейшим поставщиком СПГ в Индию (41% всех поставок) в июле снова стал Катар, нарастив отгрузки на треть до 1,128 млн тонн. США обеспечили 20% поставок (560 тыс. т), почти удвоив экспорт.

Прямых поставок СПГ из России в Индию в июле не было. Также не было поставок из Камеруна. Из Камеруна в Индию поставляется газ в рамках своповой схемы внутри портфеля Gazprom Marketing & Trading (после конфискации Германией компания сменила название на SEFE), тогда как газ с "Ямал СПГ" направляется по другим адресатам. После смены собственника поставщик допустил многократные срывы поставок в страну – речь идет о десятках отмененных грузов. Компания GAIL (India) Ltd. подала иск против трейдера SEFE Marketing & Trading Singapore Pte Ltd. в Лондонский международный арбитражный суд.

За первые 7 месяцев 2024 года Индия нарастила импорт СПГ на 34% до 16,541 млн тонн.

В долгосрочной перспективе с Индией, Китаем и странами Юго-Восточной Азии связаны ожидания роста мирового рынка СПГ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в 2024 году Индия увеличит импорт этого вида топлива на 17%.

На сегодня в стране работает семь приемных терминалов общей мощностью 65 млрд куб. м в год (50 млн тонн). Восьмой терминал СПГ на 7 млрд куб. м, как ожидается, будет запущен до конца года.