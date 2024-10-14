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Китай в августе значительно нарастил импорт газа, разогнав цены в регионе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Активный импорт природного газа (в том числе в сжиженном виде) китайскими покупателями в августе повысил ставки на спотовом рынке. Региональный рыночный индекс в августе неоднократно превышал отметку в $500 за тысячу кубометров.

В августе 2024 года Китай увеличил общий импорт природного газа (по трубе и через СПГ) по отношению к тому же месяцу прошлого года (13,192 млрд куб. м) на 18% - до 15,593 млрд куб. м, сообщает Главное таможенное управление КНР.

Это новый максимум для соответствующего месяца, а также второй по величине результат за историю таможенной статистики страны - больше было только в ноябре 2023 года (16,5 млрд куб. м).

Более детальную внешнеторговую сводку, с разделением на экспортеров, китайская таможня опубликует до конца недели.

Газопроводы

Трубопроводный газ Китай получает от пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Поставки трубопроводного газа в годовом сравнении должны были вырасти прежде всего благодаря плановому наращиванию экспорта "Газпрома" по "Силе Сибири". Для других экспортеров объективные условия должны были быть также благоприятными, поскольку отопительный сезон завершился, и даже если в летнюю жару внутренний рынок перетягивает на себя какие-то объемы, то они не такие значительные, как зимой.

Исходя из прогноза стабильного потока трубопроводного газа по отношению к уровню предыдущих месяцев, можно ожидать, что поставки газа по газопроводам, могли составить около 6,7 млрд куб. м, превышая уровень августа 2023 года (5,797 млрд куб. м) примерно на 16%.

СПГ

Исходя из прогнозируемой динамики трубопроводных поставок, на долю СПГ могло в августе 2024 года прийтись около 6,8 млн тонн. Это на 20% больше, чем в августе 2023 года (5,687 млн тонн).

Рост импорта СПГ не мог не сказаться на спотовых ценах в регионе в целом. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань), в августе 2024 года вырос до $490 за тысячу кубометров с $434 в июле.

Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Газпром TotalEnergies Китай СПГ
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