Военные Израиля атаковали в Ливане 400 установок для ракет средней дальности

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Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с утра понедельника нанесла удары в Ливане по 400 установкам движения "Хезболла", предназначенным для пуска ракет средней дальности, сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные израильских военных.

Также ЦАХАЛ атаковала 70 оружейных складов, места складирования 80 беспилотников и крылатых ракет. Всего военные поразили более 1,5 тыс. целей "Хезболлы" в 200 точках на территории Ливана.

В налетах участвовали более 250 самолетов ВВС Израиля, они использовали 2 тыс. единиц боеприпасов.

Вместе с тем в ЦАХАЛ сообщили, что приступила к новой волне ударов по позициям "Хезболлы" в Ливане. Это уже четвертая за вторник серия вылетов ВВС Израиля в Ливан для поражения целей.

В понедельник ЦАХАЛ начала операцию "Стрелы севера", в рамках которой ВВС наносят удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. В частности, ЦАХАЛ атакует дома местных жителей, в которых, по данным армии, может храниться оружие группировки. Израиль перед атакой рассылает ливанцам сообщения с призывом покинуть дома.