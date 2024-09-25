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На Флориду надвигается тропический шторм "Хелен"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Хелен" приближается к побережью американского штата Флорида, сообщает в среду Associated Press.

По прогнозам метеорологов, в течение среды шторм существенно усилится и превратится в ураган третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Порывы ветра в зоне действия стихийного бедствия будут превышать 178 км/ч. Ожидается, что в четверг вечером "Хелен" достигнет прибрежных районов Флориды.

Накануне на северо-западном побережье Флориды и в части полуострова Юкатан объявили штормовое предупреждение.

Президент Джо Байден ввел во Флориде чрезвычайное положение. В 10 из 67 округов штата началась эвакуация жителей, пишет Associated Press.

Ранее власти Каймановых островов закрыли школы, аэропорты и правительственные учреждения из-за ливней и штормовых ветров, которые привели к проблемам с электричеством.

В августе Флорида пострадала от урагана "Дебби", унесшего жизни пятерых жителей штата.

Флорида США
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