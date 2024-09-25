Тропический шторм "Хелен" усилился до урагана

Фото: AP/TASS

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Хелен" усилился до урагана и, по прогнозам, уже в четверг может обрушиться на побережье Мексиканского залива во Флориде, сообщает AP.

Эпицентр урагана находится примерно в 810 км к юго-западу от города Тампа. Он продолжает набирать силу и движется на северо-запад по направлению к Флориде. по данным Национального центра по борьбе с ураганами, максимальная скорость порывов ветра в нем достигает 130 км/ч.

Ожидается, что во Флориду ураган принесет ливни и штормовые нагоны, при которых уровень воды у побережья штата может подняться до четырех с половиной метров.

Губернатор Флориды Рон Десантис предупредил жителей штата о необходимости подготовиться к урагану и призвал жителей прибрежных районов к эвакуации. Распоряжения об эвакуации из-за приближения урагана распространили власти по меньшей мере 24 округов штата.

В 61 из 67 округов Флориды объявлено чрезвычайное положение.

Международный аэропорт Тампы остановит работу в четверг. "Все коммерческие и грузовые операции будут приостановлены, аэропорт останется закрытым для пассажиров до тех пор, пока не будет оценен ущерб от урагана", - заявили представители аэропорта.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер также объявил чрезвычайное положение в штате.

"Ураган "Хелен" грозит ливневыми дождями, наводнениями, оползнями и разрушительными ветрами", - заявил Купер.

Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение об урагане более чем для 30 округов штата Джорджия.

Кроме того, экстренные службы предупреждают о "потенциально катастрофических наводнениях из-за сильных ливней" в горах Северной и Южной Каролины, а также Джорджии. Ожидается, что в течение следующих трех дней может выпасть до 38 см осадков.

Накануне на северо-западном побережье Флориды а также на части мексиканского полуострова Юкатан объявили штормовое предупреждение.

Ранее власти Каймановых островов закрыли школы, аэропорты и правительственные учреждения из-за ливней и штормовых ветров, которые привели к проблемам с электричеством.

В августе Флорида пострадала от урагана "Дебби", унесшего жизни пятерых жителей штата.