Тропический шторм "Хелен" усилился до урагана
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Хелен" усилился до урагана и, по прогнозам, уже в четверг может обрушиться на побережье Мексиканского залива во Флориде, сообщает AP.
Эпицентр урагана находится примерно в 810 км к юго-западу от города Тампа. Он продолжает набирать силу и движется на северо-запад по направлению к Флориде. по данным Национального центра по борьбе с ураганами, максимальная скорость порывов ветра в нем достигает 130 км/ч.
Ожидается, что во Флориду ураган принесет ливни и штормовые нагоны, при которых уровень воды у побережья штата может подняться до четырех с половиной метров.
Губернатор Флориды Рон Десантис предупредил жителей штата о необходимости подготовиться к урагану и призвал жителей прибрежных районов к эвакуации. Распоряжения об эвакуации из-за приближения урагана распространили власти по меньшей мере 24 округов штата.
В 61 из 67 округов Флориды объявлено чрезвычайное положение.
Международный аэропорт Тампы остановит работу в четверг. "Все коммерческие и грузовые операции будут приостановлены, аэропорт останется закрытым для пассажиров до тех пор, пока не будет оценен ущерб от урагана", - заявили представители аэропорта.
Губернатор Северной Каролины Рой Купер также объявил чрезвычайное положение в штате.
"Ураган "Хелен" грозит ливневыми дождями, наводнениями, оползнями и разрушительными ветрами", - заявил Купер.
Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение об урагане более чем для 30 округов штата Джорджия.
Кроме того, экстренные службы предупреждают о "потенциально катастрофических наводнениях из-за сильных ливней" в горах Северной и Южной Каролины, а также Джорджии. Ожидается, что в течение следующих трех дней может выпасть до 38 см осадков.
Накануне на северо-западном побережье Флориды а также на части мексиканского полуострова Юкатан объявили штормовое предупреждение.
Ранее власти Каймановых островов закрыли школы, аэропорты и правительственные учреждения из-за ливней и штормовых ветров, которые привели к проблемам с электричеством.
В августе Флорида пострадала от урагана "Дебби", унесшего жизни пятерых жителей штата.