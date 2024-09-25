МИД Бельгии призвал соотечественников срочно покинуть Ливан

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - МИД Бельгии призвал соотечественников, находящихся в Ливане, как можно скорее покинуть эту страну в связи с угрозой для их безопасности. Предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

"Ситуация в плане безопасности может ухудшиться еще больше и внезапно. По причине непредсказуемости ситуации любые поездки в Ливан не рекомендуются, и бельгийских подданных просим покинуть Ливан, как можно скорее", - заявил МИД.

Бельгийцам, которых в Ливане насчитывается около 1,8 тысячи, советуют зарезервировать билеты в Бельгию на любые доступные рейсы для вылета из страны пока еще действует авиационное сообщение.

Израильские военные ранее на этой неделе начали масштабную операцию по нанесению ударов по предполагаемым объектам шиитского движения "Хезболла" на территории Ливана. Бойцы "Хезболлы", со своей стороны, продолжают ракетные обстрелы израильской территории. Начальник Генштаба армии обороны Израиля Герци Халеви заявил о подготовке на случай наземной операции против "Хезболлы".