Поиск

Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн

В него вошли боеприпасы для HIMARS и кассетные бомбы

Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн
Президент США Джо Байден
Фото: AP/TASS

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн.

Как отмечается в меморандуме, опубликованном Белым домом, Байден для оказания помощи Украине поручает направить до $375 млн в виде "оборонных единиц и услуг министерства обороны, а также на военное образование и подготовку".

Тем временем Госдепартамент США объявил, что Вашингтон предоставляет еще один "значительный пакет срочно необходимых вооружений и техники" украинским партнерам.

Пакет включает "дополнительные боеприпасы и поддержку для HIMARS (высокомобильной артиллерийской ракетной системы); артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм; кассетные боеприпасы; колёсные бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP и легкие тактические транспортные средства; патрульные катера; стрелковое оружие", сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в новый пакет вошли ракеты для Javelin, противотанковые ракеты TOW и АТ-4, а также "запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт".

"Мы предоставим эту новую помощь как можно быстрее", - сообщили в Госдепартаменте.

Как ранее сообщалось, с учетом этого пакета общая помощь США Украине в сфере безопасности - за период с февраля 2022 года - составит более $56,2 млрд.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Джо Байден Госдепартамент США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Тропический шторм "Хелен" усилился до урагана

Тропический шторм "Хелен" усилился до урагана
Обострение палестино-израильского конфликта

В результате атаки Эйлата беспилотниками пострадали два человека

IT-сбой обрушил цену газа в системе балансировки TTF ниже минус $10000 за тысячу кубов

IT-сбой обрушил цену газа в системе балансировки TTF ниже минус $10000 за тысячу кубов

Что произошло за день: среда, 25 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские ВВС атаковали 60 объектов разведывательного отдела "Хезболлы"

Израильские ВВС атаковали 60 объектов разведывательного отдела "Хезболлы"

Эрдоган заявил, что не все страны НАТО хотят видеть Украину в альянсе

Эрдоган заявил, что не все страны НАТО хотят видеть Украину в альянсе

Профсоюз VW предупредил о возможных забастовках в Германии в декабре

Профсоюз VW предупредил о возможных забастовках в Германии в декабре
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });