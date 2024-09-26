Мелания Трамп назвала чудом, что ее супруг остался жив после двух покушений

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Экс-первая леди США Мелания Трамп в интервью Fox News назвала чудом тот факт, что ее супруг, экс-президент Дональд Трамп, за последние месяцы пережил два покушения на свою жизнь, а также поблагодарила Секретную службу за работу.

"Я была в Нью-Йорке в этот момент и увидела это по телевизору. Я снова ему позвонила, и он был в порядке, потому что Секретная служба отлично сработала. Эти ребята были великолепны. Я думаю, что оба раза произошло чудо", - сказала она, говоря о втором покушении на жизнь Трампа.

Супруга Трампа раскритиковала в ходе интервью работу нынешней американской администрации.

"Страна страдает. Люди не могут обеспечить семьи обычными товарами первой необходимости. По всему миру идут войны. Солдаты умирают. Они умирают из-за того, что в нынешней администрации - слабые руководители", - отметила она.

Супруга экс-президента и кандидата на пост от Республиканской партии призвала американцев на голосовании "решить, чего они действительно хотят". Выборы президента США пройдут 5 ноября.

13 июля на предвыборном митинге произошло покушение на Трампа. Он получил легкое ранение, а один из участников мероприятия погиб. Секретная служба информировала, что стрелка ликвидировали.

15 сентября во Флориде недалеко от гольф-клуба, в котором находился Трамп, произошла стрельба. Подозреваемый в попытке покушения на Трампа задержан и идентифицирован как 58-летний Райан Уэсли Раут. Предположительно, он был вооружен штурмовой винтовкой и находился возле гольф-клуба во Флориде, когда экс-президент играл в гольф в воскресенье днем. Раут попытался просунуть ствол винтовки сквозь сетчатое ограждение гольф-клуба, но Секретная служба заметила его и открыла огонь.