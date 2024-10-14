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У ФБР нет доказательств о попытке покушения на жизнь Трампа во время митинга в Калифорнии

У ФБР нет доказательств о попытке покушения на жизнь Трампа во время митинга в Калифорнии
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - На данный момент нет никаких доказательств того, что мужчина, который был арестован по обвинению в ношении оружия во время субботнего митинга Дональда Трампа в Калифорнии, пытался убить бывшего президента, сообщает телеканал CNN.

"Секретная служба США считает, что инцидент не повлиял на защитные операции, и бывшему президенту Трампу не угрожала никакая опасность", - говорится в совместном заявлении Секретной службы, ФБР и министерства юстиции.

Отмечается, что расследование инцидента продолжается.

49-летний Вем Миллер был арестован за пределами предвыборного митинга Трампа в Коачелле (штат Калифорния) в субботу. Полицейские обнаружили у него заряженный дробовик, пистолет, боеприпасы и несколько поддельных паспортов, сообщили представители шерифа округа Риверсайд Чада Бьянко.

Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на осведомленные источники, после задержания местной полицией мужчина не высказывал угроз в адрес Трампа, и федеральные следователи не обнаружили никаких материалов с угрозами в адрес экс-президента.

Миллер задержан по подозрению в хранении заряженного огнестрельного оружия и магазина большой емкости. Позже, по данным офиса шерифа, он был освобожден под залог в размере $5 тыс.

Ожидается, что он предстанет перед судом 2 января.

На Трампа за последние несколько месяцев были сделаны две попытки покушения.

Секретная служба США ранее усилила охрану бывшего президента после появления информации о планах Ирана ликвидировать Трампа, сообщала CNN со ссылкой на источники.

Калифорния США Дональд Трамп ФБР
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