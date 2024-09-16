Трамп поблагодарил Секретную службу США, предотвратившую попытку покушения на него

Харрис назвала инцидент фактом политического насилия

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии экс-глава государства Дональд Трамп после неудавшейся попытки покушения на него поблагодарил всех, кто обеспечил его безопасность.

"Самое главное, я хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и храбрых и преданных патриотов его офиса, а также все правоохранительные органы за проделанную невероятную работу (...) по обеспечению моей безопасности", - написал он в своем телеграм-канале.

В то же время, оппонент Трампа по президентской гонке, действующая вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис, заявила, что "глубоко обеспокоена" возможным покушением на него и осуждает политическое насилие.

"Пока мы собираем факты, я скажу прямо: я осуждаю политическое насилие. Мы все должны внести свой вклад, чтобы этот инцидент не привел к большему насилию", - говорится в заявлении Харрис, которое опубликовал Белый дом.

По ее словам, она "полна благодарности" за то, что Трамп не пострадал, и "выражает признательность" Секретной службе США и правоохранителям за проявленную бдительность.

Ранее Белый дом распространил заявление президента Джо Байдена, в котором говорится, что он поручил "продолжать обеспечивать Секретную службу всеми необходимыми ресурсами, возможностями и мерами защиты для обеспечения безопасности экс-президента", добавив, что "испытал облегчение", узнав, что Трамп не пострадал.

В воскресенье во Флориде недалеко от гольф-клуба, в котором находился Трамп, произошла стрельба.

Как сообщили телеканалу NBC News осведомленные источники, подозреваемого в попытке покушения на Трампа зовут Райан Уэсли Раут, ему 58 лет. Предположительно, он был вооружен штурмовой винтовкой и находился возле гольф-клуба во Флориде, когда бывший президент играл в гольф в воскресенье днем. Раут просунул ствол винтовки сквозь сетчатое ограждение, его заметила Секретная служба и открыла огонь. Позднее стрелка задержали.