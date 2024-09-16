Поиск

Трамп поблагодарил Секретную службу США, предотвратившую попытку покушения на него

Харрис назвала инцидент фактом политического насилия

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии экс-глава государства Дональд Трамп после неудавшейся попытки покушения на него поблагодарил всех, кто обеспечил его безопасность.

"Самое главное, я хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и храбрых и преданных патриотов его офиса, а также все правоохранительные органы за проделанную невероятную работу (...) по обеспечению моей безопасности", - написал он в своем телеграм-канале.

В то же время, оппонент Трампа по президентской гонке, действующая вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис, заявила, что "глубоко обеспокоена" возможным покушением на него и осуждает политическое насилие.

"Пока мы собираем факты, я скажу прямо: я осуждаю политическое насилие. Мы все должны внести свой вклад, чтобы этот инцидент не привел к большему насилию", - говорится в заявлении Харрис, которое опубликовал Белый дом.

По ее словам, она "полна благодарности" за то, что Трамп не пострадал, и "выражает признательность" Секретной службе США и правоохранителям за проявленную бдительность.

Ранее Белый дом распространил заявление президента Джо Байдена, в котором говорится, что он поручил "продолжать обеспечивать Секретную службу всеми необходимыми ресурсами, возможностями и мерами защиты для обеспечения безопасности экс-президента", добавив, что "испытал облегчение", узнав, что Трамп не пострадал.

В воскресенье во Флориде недалеко от гольф-клуба, в котором находился Трамп, произошла стрельба.

В миреЛичность подозреваемого в попытке покушения на Трампа идентифицированаЧитать подробнее

Как сообщили телеканалу NBC News осведомленные источники, подозреваемого в попытке покушения на Трампа зовут Райан Уэсли Раут, ему 58 лет. Предположительно, он был вооружен штурмовой винтовкой и находился возле гольф-клуба во Флориде, когда бывший президент играл в гольф в воскресенье днем. Раут просунул ствол винтовки сквозь сетчатое ограждение, его заметила Секретная служба и открыла огонь. Позднее стрелка задержали.

США Дональд Трамп покушение Секретная служба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 сентября

Байден поручил задействовать все ресурсы для обеспечения безопасности Трампа

Иран готов возобновить переговоры по СВПД при надлежащих условиях

Иран готов возобновить переговоры по СВПД при надлежащих условиях

Разведка США информировала штаб Трампа об угрозах со стороны Ирана

Личность подозреваемого в попытке покушения на Трампа идентифицирована

Стрелявший близ гольф-клуба во Флориде человек планировал напасть на Трампа

Трамп не пострадал при стрельбе рядом с гольф-клубом, где он находился

Трамп не пострадал при стрельбе рядом с гольф-клубом, где он находился

Более 370 тыс. человек эвакуировали из Шанхая из-за приближения тайфуна

Число жертв тайфуна в Мьянме превысило 100 человек

Число жертв тайфуна в Мьянме превысило 100 человек

Попавшие в ДТП в Египте россияне получили травмы различной степени тяжести

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });