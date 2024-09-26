Суданская армия начала контрнаступление на СБР в столице страны

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана в ночь на четверг приступили к масштабной наступательной операции на Силы быстрого реагирования (СБР) в суданской столице Хартуме, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

Суданские военные наносят авиаудары по противнику, используют различные типы артиллерии. По данным "Аль-Джазиры", армия взяла под контроль три основных моста, включая два, которые соединяют Хартум с Омдурманом - вторым по величине городом Судана.

Также военные продвигаются в сторону президентского дворца, на этом направлении идут тяжелые бои. По данным телеканала, командованию СБР пришлось отвести часть сил из Омдурмана для усиления позиций в Хартуме.

Источники заявили "Аль-Джазире", что на подготовку наступательной операции ушло несколько месяцев. При этом военные старались истощить силы СБР, снизить их присутствие в столице. В итоге контрнаступление началось, когда СБР оказались втянуты в бои на юге и в центре Судана, а также в штате Северный Дарфур, где в прошлые выходные СБР начали наступление на осажденный ими административный центр Эль-Фашир.

С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между военными и СБР. СБР ранее взяли под контроль основную часть Хартума, регионов Дарфур и Кордофан.

Более 13 млн человек пришлось покинуть свои дома, в том числе 2,3 млн бежали за границу. По подсчетам ООН, конфликт унес жизни не менее 18,8 тыс. человек, минимум 33 тыс. получили ранения.