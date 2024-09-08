ВОЗ сообщила, что конфликт в Судане унес жизни как минимум 20 тыс. человек

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 20 тыс. человек погибли за более чем 16 месяцев конфликта в Судане, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Гебрейесус предоставил эти данные на пресс-конференции в Порт-Судане, в котором размещается признанное на международном уровне, поддерживаемое военными правительство", - информирует Associated Press.

"Судан проходит через идеальный шторм кризиса. Размеры кризиса шокируют, так же как недостаточность действий для сдерживания конфликта", - заявил глава ВОЗ.

Он пояснил, что число погибших может быть намного больше. Также Гебрейесус подчеркнул, что необходимо добиться немедленного прекращения огня в Судане.

В минувшую пятницу эксперты ООН заявили, что их миссия по установлению фактов выявила нарушения прав человека, совершаемые обеими сторонами конфликта в Судане, причем речь может идти о военных преступлениях и преступлениях против человечности. В ООН призвали сформировать "независимые и непредвзятые силы", которых можно немедленно развернуть в Судане для зашиты мирных жителей.

В ответ МИД Судана отверг такие рекомендации и назвал Совет по правам человека ООН, учредившим эту миссию в 2023 году, "политическим и незаконным органом", превысившим свой мандат.

С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между военными и Силами быстрого реагирования (СБР). СБР теперь контролируют основную часть столицы Хартума, регионов Дарфур и Кордофан.

Более 13 млн человек пришлось покинуть свои дома, в том числе 2,3 млн бежали за границу. Ситуация усложнятся серьезным ущербом системе здравоохранения, многим больницам и медицинским учреждениям пришлось прекратить работу. В стране зафиксирована вспышка холеры: заразились примерно 4,2 тыс. человек, скончались не менее 165. Также за последние недели страна столкнулась с последствиями сильных наводнений.