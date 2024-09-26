США направят Израилю пакет военной помощи на $8,7 млрд

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Израильские власти заявили в четверг, что США выделяют Израилю пакет военной помощи на сумму в $8,7 млрд, сообщают западные СМИ.

"Весомые инвестиции значительно усилят такие ключевые системы ПРО как "Железный купол" и "Праща Давида", а также поддержат создание современной системы обороны - лазера высокой мощности; она находится на поздних стадиях разработки", - говорится в заявлении Минобороны Израиля.

Объявлению о пакете помощи предшествовали переговоры генерального директора израильского Минобороны Эяля Замира с сотрудниками Пентагона.

В свою очередь портал Ynet уточняет, что из пакета помощи $3,5 млрд пойдут на первостепенные военные поставки, а $5,2 млрд - на укрепление систем ПРО.