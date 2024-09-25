Байден не исключает для Ближнего Востока ни полноценной войны, ни урегулирования

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что на Ближнем Востоке может начаться полномасштабная война, однако ситуацию все-таки можно изменить дипломатическими методами. Об этом сообщают западные СМИ.

"Вероятность всеобщей войны есть. Но я думаю, есть и такая возможность: мы до сих пор работаем над соглашением, которое может фундаментальным образом изменить регион", - сказал президент.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS News призвал Израиль и движение "Хезболла" к деэскалации ситуации, отметив, что полномасштабная война между ними может привести к "катастрофическим последствиям" для всего региона.

"Лучший способ добиться мира - не война, не эскалация. Это можно сделать с помощью дипломатического соглашения, которое предусматривает отвод войск от границы, создание безопасной обстановки, возвращение людей домой", - подчеркнул Блинкен.

"Мы работаем над тем, чтобы предотвратить распространение войны, эскалацию. Именно на этом мы сейчас сосредоточены: сделать так, чтобы происходящее на севере Израиля и юге Ливана не переросло в полномасштабную войну", - добавил он.