США с момента нападения ХАМАС предоставили Израилю помощь на $6,5 млрд

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - США после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года направили израильской стороне помощь в сфере безопасности на $6,5 млрд. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

"Это внушительные, солидные вложения", - отметил источник.

Примерно $3 млрд из этой суммы пришлись на минувший май. При этом газета напоминает, что ранее США ежегодно направляли Израилю помощи в сфере безопасности на $3,3 млрд. Однако до этого момента администрация не хотела раскрывать данные о объемах помощи, переданных Израилю после 7 октября 2023 года.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявлял, что США медлят с поставками оружия Израилю. В Белом доме в начале эти утверждения опровергли, но перед визитом израильского министра обороны Йоава Галанта неназванный представитель администрации в разговоре с журналистами признал наличие недопонимания между сторонами в связи с передачей вооружений.

Собеседник The Washington Post в свою очередь отмечал, что в ходе четырехдневного визита Галанта в США американцы изучали с израильскими коллегами списки поставленных грузов – для опровержения заявлений о проблемах с поставками. Однако, по данным газеты, администрация по-прежнему не отправляет бомбы весом 2000 фунтов (908 кг), опасаясь, что их применят в густонаселенных районах.

В ходе визита Галант встречался с шефом Пентагона Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном. На переговорах, по словам источника, речь шла о "беспрецедентной поддержке", оказанной Израилю с связи с нападением ХАМАС и апрельской атакой со стороны Ирана. Также обсуждали предложенный США план прекращения огня в секторе Газа. Галант говорил о намерении израильских военных перейти к "фазе 3" операции в Газе – снизить интенсивность боевых действий, добить оставшиеся очаги сопротивления ХАМАС, обеспечить альтернативную систему власти в анклаве из числа палестинцев, при обеспечении безопасности израильской стороной.

Кроме того, темами переговоров стали наращивание Ираном производства ядерных материалов, пригодных для изготовления атомного оружия, и разногласия между Израилем и ООН по поводу распределения гумпомощи в секторе Газа.

Ранее Галант в ходе общения с журналистами во время визита в Вашингтон заявлял, что Израиль не хочет войны с ливанским шиитским движением "Хезболла", но готов к любому развитию событий.