Лидер йеменских хуситов заявил о неизменности поддержки Палестины и Ливана в конфликте с Израилем

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Лидер йеменских мятежников-хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил о готовности продолжать оказывать всемерную поддержку движениям, выступающим против агрессивных действий Израиля, и подчеркнул, что убежден в том, что цели эскалации ситуации на границе с Ливаном, которые преследует Израиль, не будут достигнуты, сообщает ливанский телеканал "Аль-Манар".

"Мы никогда не дрогнем, поддерживая Газу и Палестину в целом, а также Ливан и "Хезболлу", и будет сотрудничать с ними", - заявил аль-Хуси в своем обращении.

По его словам, у "Хезболлы" есть "военные и ракетные возможности", поэтому "враг не победит в результате эскалации".

"Цель эскалации Израиля в Ливане - помешать "Хезболле" поддерживать Газу и палестинский народ, но эта цель не будет достигнута", - сказал лидер хуситов.

"Если Израиль (...) предпримет наземную операцию в Ливане, он потерпит поражение и не добьется успеха", - подчеркнул он.

Тем временем в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о перехвате системой ПВО выпущенной с территории Йемена ракеты класса "земля-земля", которая стала причиной воздушной тревоги в Тель-Авиве и центральной части Израиля.

"Сирены и взрывы были слышны после перехвата и падения обломков", - сообщили военные.

В ЦАХАЛ отметили, что ракета была сбита "за пределами границ страны".

Ранее правительства ряда стран ООН призвали к немедленному прекращению огня на 21 день по всей территории ливано-израильской границы, чтобы предоставить пространство для дипломатических усилий.