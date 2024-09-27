В Ереване призвали устранить проблемы в отношениях РФ и Армении

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил о проблемах в отношениях с Россией, двум странам нужно попытаться их разрешить.

"В армяно-российских отношениях есть проблемы. Но я думаю, что нам нужно сбалансировать и попытаться устранить все подводные камни", - сказал Григорян журналистам в пятницу.

По его словам, ситуация в мире, тем более в регионе, достаточно сложная.

"При этом, конечно, возникает много проблем, объяснения которым не до конца даны. Я думаю, нам следует попытаться понять (какие в двусторонних отношениях - ИФ) пробелы и принять правильные решения", - сказал Григорян.