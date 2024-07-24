В Кремле с уважением относятся к шагам Армении по наращиванию отношений с ЕС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Кремле с уважением относятся к наращиванию Арменией сотрудничества с Евросоюзом, но надеются, что оно не будет в ущерб развитию отношений Еревана с Москвой, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы рассчитываем на политическую мудрость Армении, мы с уважением относимся к таким поискам, мы только не хотели бы, чтобы эти поиски выполнялись в режиме, который когда-то выбрал киевский режим, то есть "или-или". Такая безальтернативность политического видения - это не то, что мы хотели бы видеть", - прокомментировал он решение ЕС предоставить Армении военно-техническую помощь на 10 млн евро.

При этом Песков отметил, что "Армения - это суверенная страна, которая сама выбирает приоритетные направления взаимодействия".

Он также подчеркнул, что Армения является для России союзником и братской страной.

"Мы настроены на продолжение наших теплых отношений, мы намерены их развивать, у нас много планов", - добавил представитель Кремля, напомнив, что Армения и Россия состоят во множестве интеграционных проектов.