Лукашенко заявил, что нападение страны НАТО на Белоруссию станет основанием применения РФ ядерного оружия

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие в случае нападения со стороны стран НАТО и поблагодарил президента России Владимира Путина за внесение изменений в ядерную доктрину.

"Как только они нападают на нас, (...) мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается", - приводит слова президента, сказанные им во время встречи со студентами Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, госагентство БелТА.

По его словам, "американцы и поляки - они уже выстроились вдоль границы, особенно польской".

Он напомнил, что недавно, на патриотическом форуме 17 сентября, уже говорил о том, что сочтет нападение на Белоруссию началом третьей мировой войны.

"Спасибо, недавно Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину, что нападение на Россию и Белоруссию - мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова", - заявил Лукашенко.