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РФ расценит агрессию со стороны неядерного государства при поддержке страны с ядерным оружием как совместное нападение

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что Россия планирует рассматривать как совместное нападение агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке страны "ядерного клуба".

"В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", - сказал он на постоянном совещании Совбеза России по ядерному сдерживанию.

На заседании обсуждалось обновление основ государственной политики в области ядерного сдерживания.

"Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету", - заявил Путин.

Владимир Путин Совбез Белоруссия
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