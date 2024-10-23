Лукашенко заявил, что РФ не применит размещенное в Белоруссии ядерное оружие без согласия властей республики

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Россия никогда не применит размещенное в Белоруссии ядерное оружие без согласования с руководством республики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси, без согласия президента Беларуси. Вы это четко должны понимать и представлять", - сказал Лукашенко в интервью "Би-би-си". Его цитирует госагентство БелТА.

Белоруссия при необходимости применения ядерного оружия для защиты посоветовалась бы по этому поводу с Россией. "Это наш союзник. Так и с американцами весь Запад советуется", - сказал Лукашенко.

"Ядерное оружие - это не страшилка, а мощный сдерживающий фактор", - напомнил белорусский лидер. Лукашенко добавил, что, "если хоть один сапог переступит границу Беларуси", он будет готов применить его.

Президент Белоруссии не стал раскрывать алгоритм принятия решения об использования ядерного оружия. "Скажу только одно: без моего разрешения это оружие применено быть не может. Но если надо будет Беларуси, оно будет применено. Но еще раз говорю: разговоры о ядерном оружии - печальная тема. Вы спросили - я ответил. Нельзя мир шантажировать применением ядерного оружия. Мы его не собираемся применять, если будет ситуация такая, как сейчас", - подчеркнул Лукашенко.