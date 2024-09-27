Финляндия предложила разместить штаб Северного командования НАТО у границы с РФ

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Финляндия предложила НАТО разместить штаб Северного командования сухопутных войск альянса (Multi Corps Land Component Command - MCLCC) в городе Миккели, сообщил в пятницу министр обороны страны Антти Хяккянен.

В этом городе, расположенном в 105 км от границы с Ленинградской областью, располагается штаб командования сухопутных сил Финляндии.

"Создание штаба MCLCC в Финляндии является важным шагом на пути к еще большему укреплению сдерживания и оборонной позиции НАТО. Финское командование сухопутных войск в Миккели было очевидным выбором для размещения командования НАТО. Объединив эти два места, мы получаем наилучшую возможную синергию между координацией нашей национальной обороны и координацией оборонных возможностей НАТО", - сказал министр.

По его словам, натовское командование будет планировать, готовить и руководить действиями сухопутных сил НАТО в Северной Европе. В обычных условиях MCLCC будет отвечать за учения НАТО в районе, а в кризисной ситуации руководить операциями сухопутных войск альянса.

Командование будет состоять из персонала стран-союзников и финских сил обороны. Планирование и реализация будут осуществляться поэтапно, более конкретный график будет объявлен в 2025 году, говорится в сообщении Минобороны Финляндии.

На встрече в июне министры обороны НАТО выразили политическую поддержку созданию Командования многонациональных сухопутных сил и присутствию передовых сухопутных войск (FLF) в Финляндии. Предложения были одобрены на саммите НАТО в июле. НАТО примет политические решения относительно специфики MCLCC и присутствия FLF в следующем году.