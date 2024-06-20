Норвегия, Швеция и Финляндия договорились о транспортном коридоре для переброски войск

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Норвегия, Швеция и Финляндия в четверг договорились о создании транспортного коридора, который будет проходить на севере трех стран и служить для быстрой переброски солдат и военного оборудования между государствами, сообщает агентство ЭФЭ.

"Сегодня мы договорились открыть военный транспортный коридор, соединяющий северные части Норвегии, Швеции и Финляндии", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на совместной с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции.

По словам Стёре, тем самым удастся облегчить перемещение военнослужащих из норвежских портов в Швецию и Финляндию.

"Раньше мы думали об оси Север-Юг, когда планировали перевозку военной техники и персонала. Теперь мы больше думаем об оси Запад-Восток. Национальная инфраструктура должна отвечать потребностям НАТО в переброске войск через границы стран", - подчеркнул Стёре.

"Теперь, когда мы все входим в НАТО, мы можем сотрудничать в области обороны на совершенно ином уровне", - добавил он.

Стёре отметил, что надежная оборона на севере является ключевой для безопасности региона, и отметил важность тесного сотрудничества между скандинавскими странами как в военной, так и гражданской сферах.

Норвегия является одной из стран-основательниц Североатлантического альянса. Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года, Швеция - в марте текущего.