Поиск

Норвегия, Швеция и Финляндия договорились о транспортном коридоре для переброски войск

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Норвегия, Швеция и Финляндия в четверг договорились о создании транспортного коридора, который будет проходить на севере трех стран и служить для быстрой переброски солдат и военного оборудования между государствами, сообщает агентство ЭФЭ.

"Сегодня мы договорились открыть военный транспортный коридор, соединяющий северные части Норвегии, Швеции и Финляндии", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на совместной с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции.

В миреСтолтенберг заявил, что НАТО не намерено размещать ядерное оружие в ШвецииЧитать подробнее

По словам Стёре, тем самым удастся облегчить перемещение военнослужащих из норвежских портов в Швецию и Финляндию.

"Раньше мы думали об оси Север-Юг, когда планировали перевозку военной техники и персонала. Теперь мы больше думаем об оси Запад-Восток. Национальная инфраструктура должна отвечать потребностям НАТО в переброске войск через границы стран", - подчеркнул Стёре.

"Теперь, когда мы все входим в НАТО, мы можем сотрудничать в области обороны на совершенно ином уровне", - добавил он.

Стёре отметил, что надежная оборона на севере является ключевой для безопасности региона, и отметил важность тесного сотрудничества между скандинавскими странами как в военной, так и гражданской сферах.

Норвегия является одной из стран-основательниц Североатлантического альянса. Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года, Швеция - в марте текущего.

Норвегия Швеция Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более тысячи человек скончались в Саудовской Аравии во время хаджа из-за жары

Более тысячи человек скончались в Саудовской Аравии во время хаджа из-за жары

Совет ЕС официально утвердит 14-й пакет санкций против РФ 24 июня

Совет ЕС официально утвердит 14-й пакет санкций против РФ 24 июня

ЕС согласовал на уровне постпредов 14-й пакет санкций против РФ

ЕС согласовал на уровне постпредов 14-й пакет санкций против РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 20 июня

Генсек НАТО заявил о важности сплочения альянса на фоне договоренностей РФ и КНДР

Генсек НАТО заявил о важности сплочения альянса на фоне договоренностей РФ и КНДР

США уничтожили одного из высокопоставленных представителей ИГИЛ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });