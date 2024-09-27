Главы МИД Сирии и России не обсуждали возможную встречу в Казани президентов Сирии и Турции

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Сирии Бассам Саббаг сообщил, что на встрече в Нью-Йорке с с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым они обсуждали двусторонние отношения и подписали документ о противодействии санкциям. Возможную встречу в Казани в октябре лидеров Сирии и Турции министры не обсуждали.

"Мы обсуждали наши двусторонние отношения, а также подписали документ по противодействию санкциям", - сказал Саббаг.

По словам сирийского министра, они с Лавровым не обсуждали возможность проведения в октябре в Казани встречи между президентами Сирии и Турции Башаром Асадом и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Абдулла Каракуш предположил, что первая за многие годы встреча Эрдогана и Асада может состояться в Казани во время саммита БРИКС или чуть позже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможности встречи Асада и Эрдогана в Казани, говорил, что Кремль пока предпочитает не говорить о деталях программы саммита БРИКС, тем более, когда речь идет о контактах третьих стран.