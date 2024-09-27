Поиск

Главы МИД Сирии и России не обсуждали возможную встречу в Казани президентов Сирии и Турции

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Сирии Бассам Саббаг сообщил, что на встрече в Нью-Йорке с с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым они обсуждали двусторонние отношения и подписали документ о противодействии санкциям. Возможную встречу в Казани в октябре лидеров Сирии и Турции министры не обсуждали.

"Мы обсуждали наши двусторонние отношения, а также подписали документ по противодействию санкциям", - сказал Саббаг.

По словам сирийского министра, они с Лавровым не обсуждали возможность проведения в октябре в Казани встречи между президентами Сирии и Турции Башаром Асадом и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Абдулла Каракуш предположил, что первая за многие годы встреча Эрдогана и Асада может состояться в Казани во время саммита БРИКС или чуть позже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможности встречи Асада и Эрдогана в Казани, говорил, что Кремль пока предпочитает не говорить о деталях программы саммита БРИКС, тем более, когда речь идет о контактах третьих стран.

БРИКС МИД Нью-Йорк Турция Сирия Сергей Лавров Бассам Саббаг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес удар по штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль вновь наносит удары по "Хезболле" в Ливане

Возможная наземная операция Израиля в Ливане будет быстрой

Возможная наземная операция Израиля в Ливане будет быстрой

ЦАХАЛ ликвидировала или пленила свыше половины бойцов ХАМАС

Китай вывел на орбиту возвращаемый на Землю спутник

Умерла актриса Мэгги Смит

Умерла актриса Мэгги Смит

Финляндия предложила разместить штаб Северного командования НАТО у границы с РФ

Финляндия предложила разместить штаб Северного командования НАТО у границы с РФ

США перебросили в Грецию группу истребителей F-35A Lightning II

Разведка США заявила о риске силового ответа Москвы на разрешение Киеву бить вглубь РФ

Разведка США заявила о риске силового ответа Москвы на разрешение Киеву бить вглубь РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 27 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });