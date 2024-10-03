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Эрдоган подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, сообщил на пресс-конференции замглавы МИД Сергей Рябков.

"Президент Эрдоган подтвердил участие в сессии 16-го саммита БРИКС в формате "аутрич"/БРИКС-плюс, так что обсуждение в том числе и украинской тематики предстоит и на высшем уровне, когда мы будем приветствовать турецкого лидера в Казани", - сказал замминистра.

Относительно заявки Турции на присоединение к БРИКС Рябков подчеркнул, что "все решения в объединении принимаются консенсусом".

"Мы с уважением относимся к стремлению Турции, как и всех других государств, заинтересованных в выстраивании системного взаимодействия с БРИКС, к тому, чтобы сблизиться с этим объединением", - добавил замглавы МИД.

Вместе с тем, по словам дипломата, подтверждения об участии в предстоящем саммите "получены уже от более трех десятков государств, включая наших ближайших соседей и партнеров по ЕАЭС и СНГ".

"Кроме того, мы ожидаем, что в Казань приедут руководители региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур", - добавил замминистра.

Саммит БРИКС пройдет 22-24 октября в Казани.

БРИКС МИД Казань Реджеп Тайип Эрдоган Сергей Рябков Турция
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