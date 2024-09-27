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США отрицают, что знали о готовящемся ударе Израиля по штаб-квартире "Хезболлы"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Израиль не оповещал США о планах нанести удар по штаб-квартире движения "Хезболла" в столице Ливана Бейруте, сообщает в пятницу портал Axios со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных представителей американских властей.

"США не знали об этом и не принимали участие в операции", - заявили источники.

Ранее израильский собеседник портала сообщал, что Израиль уведомил США об ударе за минуты до него.

Ряд СМИ выступил с утверждением, что целью удара был лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. В свою очередь источник телеканала "Аль-Арабийя" отмечал, что с Насраллой все в порядке.

По данным телеканала "Аль-Маядин", этот удар Израиля по югу Бейрута уничтожил до основания шесть зданий, погибли не менее двух человек. Премьер Ливана Наджиб Микати заявил, что Израилю на самом деле не нужно прекращение огня.

США Израиль Ливан Хезболла Бейрут
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