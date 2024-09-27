США отрицают, что знали о готовящемся ударе Израиля по штаб-квартире "Хезболлы"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Израиль не оповещал США о планах нанести удар по штаб-квартире движения "Хезболла" в столице Ливана Бейруте, сообщает в пятницу портал Axios со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных представителей американских властей.

"США не знали об этом и не принимали участие в операции", - заявили источники.

Ранее израильский собеседник портала сообщал, что Израиль уведомил США об ударе за минуты до него.

Ряд СМИ выступил с утверждением, что целью удара был лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. В свою очередь источник телеканала "Аль-Арабийя" отмечал, что с Насраллой все в порядке.

По данным телеканала "Аль-Маядин", этот удар Израиля по югу Бейрута уничтожил до основания шесть зданий, погибли не менее двух человек. Премьер Ливана Наджиб Микати заявил, что Израилю на самом деле не нужно прекращение огня.