Нетаньяху решил сократить визит в США и вернуться в Израиль

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху принял решение вернуться из США в Израиль раньше запланированного времени, сообщает в пятницу Associated Press (AP) со ссылкой на заявление канцелярии премьера.

"Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что израильский лидер прерывает визит в США и возвращается домой", - информирует AP.

Как отмечает агентство, "канцелярия сделала это заявление вскоре после массированного израильского авиаудара по штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте".

По данным The Times of Israel, Нетаньяху вылетит из Нью-Йорка в пятницу в 20:00 по местному времени (2:00 субботы по московскому).

Нетаньяху, ранее прибывший в Нью-Йорк для выступления на Генассамблее ООН, должен был пробыть в США до вечера субботы.