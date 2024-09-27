Израиль нанес удар по штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили в пятницу о нанесении удара по зданию центральной штаб-квартиры ливанского движения "Хезболла" в столице этой страны Бейруте.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес точный удар по центральной штаб-квартире террористической организации "Хезболла", которая была эпицентром террористической деятельности "Хезболлы", - говорится в заявлении представителя армии Даниэля Хагари, распространенном в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что штаб-квартира находится в районе жилой застройки в южном пригороде ливанской столицы Дахия. По мнению представителей израильской армии, ее разместили в таком районе намеренно "в рамках стратегии "Хезболлы" по использованию населения в качестве живого щита".

Израильские военные уточняют, присутствовал ли лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в штаб-квартире этого движения в Бейруте в момент удара по нему ВВС Израиля, сообщают израильские СМИ со ссылкой на источники.

В свою очередь портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что целью удара был именно Насралла. Израильская сторона оповестила США об ударе в Бейруте за минуты до его нанесения.

Ранее в пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на ГА ООН в Нью-Йорке, пообещал, что израильские военные продолжат удары по "Хезболле" вплоть до выполнения всех поставленных командованием целей.

Израильские военные ранее на этой неделе начали масштабную операцию по нанесению ударов по предполагаемым объектам "Хезболлы" на территории Ливана. Бойцы "Хезболлы", со своей стороны, продолжают ракетные обстрелы израильской территории.