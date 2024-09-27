Вашингтон и Багдад согласовали сроки вывода международных сил из Ирака

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - США объявили о заключении соглашения с иракским правительством о завершении миссии по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Ираке.

"Ирак и США по результатам консультаций и обсуждений с руководством Глобальной коалиции по борьбе с ИГ и дружественными государствами-членами (...) объявляют: во-первых, о завершении военной миссии коалиции в Ираке в течение следующих 12 месяцев, но не позднее конца сентября 2025 года", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении американского Госдепартамента.

Вашингтон и Багдад также договорились о "переходе к двустороннему партнерству в сфере безопасности таким образом, чтобы поддерживать иракские силы и сохранять давление на ИГ".

"Во-вторых, поскольку Ирак является ключевым членом коалиции, (...) военная миссия коалиции, действующая в Сирии, продолжит работу до сентября 2026 года", - подчеркивается в документе.

Кроме того, по данным Госдепа, высшая военная комиссия, формирующая диалог между США и Ираком, обязуется провести необходимые для выхода американского контингента из Ирака процедуры. Отмечается, что практические шаги по реализации обязательств уже начались.

Ирак поблагодарил коалицию за поддержку и содействие в противостоянии террористической угрозе.

В то же время, сообщает The Hill со ссылкой на источники, США "сохранят военное присутствие в Ираке для борьбы с глобальным терроризмом". Собеседники издания не уточнили численность войск, которые Вашингтон собирается оставить в Ираке.

Как подчеркивает собеседник издания, завершение миссии не означает немедленного вывода американских войск из Ирака.

"Я хотел бы подчеркнуть, что это эволюция военной миссии в Ираке. Мы продвигаемся к тому типу продуктивных, долгосрочных отношений в области безопасности, которые США поддерживают с партнерами по всему миру", - отметил он.

В свою очередь The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что "Багдад и Вашингтон также достигли понимания, согласно которому примерно 900 американских военнослужащих, размещенных в Сирии, продолжат получать поддержку с иракской стороны границы как минимум до сентября 2026 года".

"Неопределенность заявления предполагает, что Вашингтон надеется сохранить некоторое пространство для маневра в переговорах с Багдадом", - подчеркивает издание.

Ранее в сентябре иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани заявил в интервью Bloomberg TV, что присутствие американских войск в Ираке больше не требуется, поскольку международная коалиция преуспела в разгроме ИГ.

Ас-Судани также выразил уверенность в том, что сотрудничество Багдада и Вашингтона в области безопасности продолжится и после вывода войск.

До этого премьер Ирака неоднократно призывал военных возглавляемой США коалиции уйти из Ирака.

В то же время, отмечает Bloomberg, многие конгрессмены выразили обеспокоенность в связи с возможным уходом американских войск из Ирака, так как это "может позволить ИГ перегруппироваться, а соседнему Ирану - усилить влияние на Ирак".

По данным агентства, в Ираке находятся около 2,5 тыс. военнослужащих США.