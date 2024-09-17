Премьер-министр Ирака заявил, что стране больше не нужно присутствие ВС США

По его словам, ИГ больше не представляет угрозы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Присутствие американских войск в Ираке больше не требуется, поскольку удалось значительно преуспеть в разгроме террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), заявил иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани в интервью Bloomberg TV.

"Нет необходимости в коалиции. Мы перешли от войн к стабильности. ИГ на самом деле уже не представляет угрозы", - сказал он.

Ас-Судани также выразил уверенность, что сотрудничество Багдада и Вашингтона в области безопасности продолжится и после вывода войск. Премьер отметил, что планирует в ближайшее время объявить сроки, в которые американские военные покинут страну.

По словам иракского премьера, он уже обсуждал вопрос вывода военнослужащих США с президентом Джо Байденом на встрече, прошедшей в Вашингтоне в апреле. Тогда лидеры стран "достигли взаимопонимания по вопросу вывода войск".

В то же время, отмечает Bloomberg, многие законодатели США выразили обеспокоенность в связи с возможным уходом американских войск из Ирака, так как это "может позволить ИГ перегруппироваться, а соседнему Ирану - усилить влияние в Ираке".

В середине августа газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на заявление МИД Ирака сообщила, что официальное объявление о начале вывода войск возглавляемой США международной коалиции из Ирака отложено на неопределенный срок. Однако ранее в сентябре глава Минобороны Ирака Табет аль-Аббаси заявил, что американские войска выведут из Ирака к 2026 году.

В конце июля издание The National передавало со ссылкой на источники, что США дали согласие на вывод из Ирака части военных, которые несли службу в составе коалиции.

По данным Bloomberg, в Ираке находятся около 2,5 тысяч военнослужащих США.