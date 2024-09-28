Что случилось этой ночью: суббота, 28 сентября

11 погибших после взрыва в Махачкале, лидер "Хезболлы" не пострадал при израильском ударе, вывод международных сил из Ирака

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы выросло до 11 человек. Власти Дагестана объявили 28 сентября днем траура по погибшим. В Карабудахкентском районе республики, где находилась автозаправка, введен режим ЧС.

- Израиль атаковал лидера "Хезболлы" из-за его отказа прекратить обмен ударами на израильско-ливанской границе, сообщает Axios со ссылкой на источники. В Ливане заявили, что Хасан Насралла и другие руководители шиитской группировки не пострадали при ударе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи созвал Высший совет нацбезопасности на фоне произошедшего.

- Вашингтон и Багдад достигли соглашения о сроках вывода международных сил из Ирака. Возглавляемая США военная миссия против террористов "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация) в Ираке должна завершиться в течение следующих 12 месяцев, но не позднее конца сентября 2025 года.

- Два человека ранены после атаки украинского БПЛА на белгородский поселок в пятницу вечером. Также беспилотник атаковал накануне автобус в Белгородской области, пострадали два мирных жителя.

- Российские военные сбили за ночь пять дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями.

- После холодного понедельника в Москву вернется летняя погода. Понижение температуры связано с тем, что антициклон, определявший погоду в столице, будет уходить на восток и воздушные массы начнут поступать с севера, уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "И дальше опять область высокого давления, опять южные потоки. И со вторника по четверг, на три дня, опять летняя погода", - сообщил он.