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Израиль готовится к ограниченной наземной операции против "Хезболлы"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к ограниченной по масштабам наземной операции против "Хезболлы" на территории Ливана, сообщает в субботу ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Израиль готовится к ограниченному наземному вторжению в Ливан", - сообщает телеканал.

Собеседник ABC News также заявил, что Израиль не прислушивается к призывам Вашингтона к деэскалации. Сейчас израильские военные наносят авиаудары по объектам "Хезболлы", на которых, как они считают, хранятся дальнобойные ракеты.

Ранее в субботу в "Хезболле" подтвердили гибель своего лидера Хасана Насраллы после израильского удара по штаб-квартире движения в Бейруте.

Израиль ЦАХАЛ Ливан Хезболла
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