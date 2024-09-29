США не исключают наземной операции Израиля в Ливане

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Переброска Израилем воинских контингентов к северной границе рассматривается в США как возможность израильской наземной операции в Ливане, сообщает CNN.

"По словам высокопоставленного представителя американской администрации, (...) США рассматривают возможность ограниченного наземного вторжения в Ливан", - говорится в сообщении.

В нем говорится, что "оценки основаны на мобилизации израильских войск и расчистке территорий, что может являться подготовкой к наземному вторжению".

В то же время, источники телеканала отмечают, что "Израиль, похоже, еще не принял решения" об операции.

CNN напоминает, что ранее на этой неделе начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что страна готовится к возможному вводу сухопутных войск в Ливан.

В то же время, незадолго до сообщения о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Израиль надеется обойтись без наземного вторжения в Ливан.

"Мы бы предпочли, чтобы наземное вторжение не осуществлялось", - цитирует чиновника телеканал.