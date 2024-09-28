Хуситы заявили, что запустили ракету по аэропорту Бен-Гурион

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники хуситы запустили в субботу ракету в сторону аэропорта Бен-Гурион, когда, по их расчетам, там должен был приземлиться борт с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, заявил представитель группировки генерал Яхья Сари.

"Ракетные войска хуситов провели операцию против объекта, который израильтяне называют "Бен-Гурион": аэропорта в Яффе (так хуситы называют Тель-Авив - ИФ), во время прибытия преступника Биньямина Нетаньяху", - написал Сари в социальной сети X.

Он отметил, что для этого хуситы использовали баллистическую ракету "Палестина-2".

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что израильские силы ПВО в субботу сбили ракету, запущенную с территории Ливана. Перехват произошел вне воздушного пространства Израиля.

Обстановка в регионе осложнилась после того, как в "Хезболле" подтвердили гибель своего лидера Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара по Бейруту.