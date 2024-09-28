Нетаньяху заявил, что ликвидация Насраллы изменит баланс сил в регионе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что убитый лидер "Хезболлы" Хасан Насралла был "не просто террористом", и его ликвидация поможет изменить баланс сил на Ближнем Востоке, сообщает в субботу The Times of Israel.

"Убийство Насраллы было необходимым шагом для достижения поставленных нами целей, таких как возвращение эвакуированных жителей на север в их дома и смена баланса сил в регионе на годы вперед", - сказал Нетаньяху на пресс-конференции.

Он отметил, что Насралла был "не просто террористом, а тем самым террористом", ответственным за гибель множества израильтян, американцев и французов. Он также назвал лидера базирующейся в Ливане группировки "центральным двигателем иранской оси зла".

Ранее в субботу в "Хезболле" подтвердили гибель своего лидера Насраллы в результате израильского авиаудара по столице Ливана Бейруту.