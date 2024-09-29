Армия обороны Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по объектам движения "Хезболла" в Ливане, сообщила армейская пресс-служба в своем телеграм-канале.

"За последние несколько часов израильские ВВС нанесли удары по десяткам террористических объектов "Хезболлы" в Ливане, включая пусковые установки, нацеленные на территорию Израиля, сооружения, в которых хранилось оружие, и дополнительную террористическую инфраструктуру "Хезболлы", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в воскресенье.

В нем отмечается, что за субботу авиация нанесла удары "по сотням террористических объектов "Хезболлы" по всему Ливану".

"ЦАХАЛ продолжает операции по ослаблению потенциала "Хезболлы", - проинформировала пресс-служба.

Как сообщалось, ранее в субботу в "Хезболле" подтвердили гибель своего лидера Хасана Насраллы в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута.

По данным ливанского Минздрава, с 16 сентября в результате авиаударов Израиля по объектам "Хезболлы" в Ливане погибли более 1 тыс. человек, среди них 56 женщин и 87 детей, еще 6 352 человек получили ранения.